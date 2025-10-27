Pimentão despenca quase 14% enquanto morango sobe 20% na Ceasa/MS

O morango está mais caro nas bancas da Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) nesta semana. A caixa com quatro bandejas subiu 20%, reflexo da entressafra em parte das regiões produtoras.

No sentido oposto, o pimentão verde teve a maior queda entre os hortifrútis monitorados: está 14% mais barato em comparação à semana anterior.

Os dados constam no boletim de preços válido de 27 de outubro a 1º de novembro, que mostra movimentos distintos entre frutas e hortaliças comercializadas no entreposto de Campo Grande.

O que caiu

Entre os produtos com redução de preço, além do pimentão, destaque para:

Mamão Formosa: –10% (queda atribuída à baixa demanda)

Melão Espanhol: –7,1% (comercialização lenta)

Limão Taiti: de R$ 90,00 para R$ 80,00 (aumento da oferta)

Melancia: de R$ 2,30 para R$ 2,20/kg (bom volume de colheita)

O que subiu

Entre as altas da semana estão itens bastante consumidos:

Batata-doce e abobrinha verde: +12,5% (estiagem e fim de safra reduziram a oferta)

Abacate: de R$ 230,00 para R$ 240,00

Tomate longa vida: de R$ 100,00 para R$ 110,00 (queda na oferta)

O boletim também aponta que a produção de tomate deve se regularizar nas próximas semanas, o que pode aliviar preços ao consumidor.

*Com informações da Ceasa/MS