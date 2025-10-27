Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ECONOMIA

Pimentão despenca quase 14% enquanto morango sobe 20% na Ceasa/MS

Boletim da semana revela oscilações de preços em hortifrutis na Central de Abastecimento de MS

Fernando de Carvalho

Pimentão verde teve a maior queda entre os hortifrútis - Foto: Divulgação/Ceasa-MS
Pimentão verde teve a maior queda entre os hortifrútis - Foto: Divulgação/Ceasa-MS

O morango está mais caro nas bancas da Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) nesta semana. A caixa com quatro bandejas subiu 20%, reflexo da entressafra em parte das regiões produtoras.

No sentido oposto, o pimentão verde teve a maior queda entre os hortifrútis monitorados: está 14% mais barato em comparação à semana anterior.

Os dados constam no boletim de preços válido de 27 de outubro a 1º de novembro, que mostra movimentos distintos entre frutas e hortaliças comercializadas no entreposto de Campo Grande.

O que caiu

Entre os produtos com redução de preço, além do pimentão, destaque para:

  • Mamão Formosa: –10% (queda atribuída à baixa demanda)
  • Melão Espanhol: –7,1% (comercialização lenta)
  • Limão Taiti: de R$ 90,00 para R$ 80,00 (aumento da oferta)
  • Melancia: de R$ 2,30 para R$ 2,20/kg (bom volume de colheita)

O que subiu

Entre as altas da semana estão itens bastante consumidos:

  • Batata-doce e abobrinha verde: +12,5% (estiagem e fim de safra reduziram a oferta)
  • Abacate: de R$ 230,00 para R$ 240,00
  • Tomate longa vida: de R$ 100,00 para R$ 110,00 (queda na oferta)

O boletim também aponta que a produção de tomate deve se regularizar nas próximas semanas, o que pode aliviar preços ao consumidor.

*Com informações da Ceasa/MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos