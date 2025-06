Pix automático será liberado no dia 16 e vai permitir pagamento recorrente de contas e serviços

A partir do dia 16 de junho, usuários de bancos e fintechs no Brasil terão acesso a uma nova funcionalidade dentro do sistema de pagamentos instantâneos: o Pix automático. A ferramenta permitirá o agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de luz, mensalidades escolares, serviços por assinatura e academias, com autorização única por parte do usuário.

Na prática, o pagador definirá regras para os pagamentos — como valor máximo e periodicidade — e não precisará repetir a autorização a cada cobrança. O banco notificará o cliente dias antes da transação, permitindo conferência e possível cancelamento antes da data agendada. O uso do Pix automático será gratuito para pessoas físicas.

A novidade foi apresentada nesta terça-feira (4), durante o evento Conexão Pix, em São Paulo, e deve ampliar o alcance do sistema que movimentou mais de R$ 26 trilhões em 2023.

A expectativa é que a ferramenta simplifique o dia a dia de quem tem despesas mensais fixas e também beneficie empresas com a redução dos custos de cobrança.

Segundo o cronograma, pessoas físicas serão as pagadoras nessa primeira fase, enquanto empresas atuarão como recebedoras. O Banco do Brasil foi o primeiro a implantar o Pix automático em fase piloto, no fim de maio.

Agora, a função será expandida para outras instituições financeiras que já operam com o Pix.

Além de praticidade, o Pix automático promete impacto direto na inadimplência. Por permitir o agendamento dos pagamentos diretamente da conta do cliente, a previsão é de maior regularidade nos recebimentos por parte das empresas.

Entre os diferenciais da nova modalidade está a ausência de necessidade de convênios entre banco e empresa — exigência comum no débito automático tradicional. A operação será feita diretamente pela infraestrutura do Pix, com uso dos mesmos sistemas já implementados.

Usuários interessados devem aguardar a liberação da função nos aplicativos de seus respectivos bancos ou carteiras digitais. Cada instituição será responsável por informar sobre a disponibilidade e as condições de uso.

*Com informações da Agência Brasil