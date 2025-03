PL perde força na Alems com "saída forçada" de Lucas de Lima

Com a desfiliação “forçada” do deputado estadual Lucas de Lima do Partido Liberal (PL), a legenda perderá força na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), e muita articulação política deve ocorrer na Casa de Leis nos próximos dias.

A principal mudança ocorrerá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a mais importante entre as comissões permanentes da Alems, por onde passam todos os projetos de lei apresentados pelos parlamentares.

O PL havia “conquistado” o direito a uma vaga na comissão após se organizar como bancada partidária com quatro deputados no início de fevereiro, junto à chegada de Lucas de Lima, que estava sem partido. O deputado estadual Neno Razuk (PL) foi indicado pelos colegas, ocupou a vaga deixada por Antônio Vaz (Republicanos) e assumiu, inclusive, os projetos que estavam sob responsabilidade de Vaz desde a legislatura anterior.

Deputado Neno Razuk (PL) durante reunião da CCJR – Foto: Luciana Nassar

Agora, o parlamentar do PL, que participou de todas as quatro reuniões realizadas pela CCJR, deve perder a vaga com a nova composição do partido, e um dos dois grandes blocos da Casa (Bloco 1 e Bloco 2) deve fazer o pedido para garantir um “lugar à mesa”.

Para garantir uma vaga nas comissões, um partido deve contar com pelo menos quatro deputados ou integrar um bloco com, no mínimo, seis membros. Atualmente, apenas dois blocos preenchem esse requisito.

O PL agora, assim como o PT, perde o direito de permanecer na CCJR, com apenas três deputados integrantes. Já o deputado estadual Lucas de Lima se iguala a Lídio Lopes, que também está sem partido e segue de forma independente na Alems.

Atual composição dos blocos e bancadas partidárias:

Bloco 1

Marcio Fernandes (MDB) – líder

Professor Rinaldo Modesto (Podemos) – vice-líder

Gerson Claro (PP)

Antonio Vaz (Republicanos)

Junior Mochi (MDB)

Londres Machado (PP)

Pedrossian Neto (PSD)

Renato Câmara (MDB)

Bloco 2

Jamilson Name (PSDB) – líder

Lia Nogueira (PSDB) – vice-líder

Pedro Arlei Caravina (PSDB)

Mara Caseiro (PSDB)

Paulo Corrêa (PSDB)

Paulo Duarte (PSB)

Roberto Hashioka (União)

Zé Teixeira (PSDB)

PT

Zéca do PT – líder

Pedro Kemp (PT)

Gleice Jane (PT)

PL

Coronel David (PL)

Neno Razuk (PL)

João Henrique Catan (PL)

Sem Partido

Lídio Lopes

Lucas de Lima

Desfiliação

O afastamento do deputado estadual Lucas de Lima do Partido Liberal ocorreu após ordem judicial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reverteu sua saída do PDT e obrigou o parlamentar a deixar o PL. Segundo ele, a “desfiliação foi necessária para cumprir uma ordem do TSE, após o PDT recorrer da decisão do TRE, que me permitia deixar o partido por justa causa por 6 a 1 […] Agora, um agravo está sendo apresentado ao colegiado do TSE para revisão, sem que brigas tenham ocorrido“, concluiu.