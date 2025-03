Aviação

Governo do Estado analisa manutenção de voos comerciais da Azul em Três Lagoas

mercial em Três Lagoas segue indefinido. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcus Antônio Gomes Junior, afirmou que a prefeitura e o governo do Estado continuam as negociações para evitar a suspensão das operações da Azul Linhas Aéreas na cidade. Segundo o secretário, o governo estadual mantém um contrato de incentivo com a Azul, que […]