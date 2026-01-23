Planejamento é essencial para evitar prejuízos em reformas durante as férias, alerta arquiteta

Durante entrevista ao quadro “Morar Bem”, da Rádio Massa FM, a arquiteta Anapaula Moreira alertou que a falta de planejamento é o principal erro de quem decide fazer pequenas reformas durante o período de férias escolares, fase em que fornecedores, fábricas e prestadores de serviço também entram em recesso, o que pode gerar atrasos, aumento de custos e frustração com o resultado final.

Segundo Anapaula, o primeiro passo antes de qualquer obra, por menor que pareça, é antecipar decisões e organizar cada etapa com meses de antecedência.

“Para uma reforma acontecer no final do ano, o ideal é planejar lá em setembro ou outubro, porque as fábricas param, entram em recesso e muitos materiais só chegam em janeiro ou fevereiro”, explicou.

Ela destacou que itens básicos até podem ser encontrados com pronta entrega, mas produtos mais exclusivos exigem encomenda prévia, o que reforça a importância de ter todo o material disponível antes do início da obra, evitando paralisações e desperdício de tempo.

A arquiteta reforçou que contar com um profissional especializado não encarece a obra, pelo contrário, traz economia e segurança ao processo. “É mais econômico contratar alguém especializado, tanto para o projeto quanto para a gestão da obra, porque a pessoa já tem experiência e sabe o que pode dar certo ou errado”, destacou.

Ela comparou a contratação de um arquiteto à busca por um especialista na área da saúde, lembrando que cada problema exige conhecimento técnico adequado. “Você vai fazer uma obra, precisa de um arquiteto, de um engenheiro, de um bom profissional para executar, isso evita muita dor de cabeça”, afirmou.

Ela ainda chamou atenção para o desafio extra das reformas durante as férias, quando a casa costuma estar cheia.

“Com filhos em casa, a logística fica muito mais complexa. O ideal seria a família viajar e deixar o profissional trabalhar com a casa vazia, o que agiliza e facilita para todo mundo”, concluiu.

Confira a entrevista completa: