Plano Santa Casa Saúde cresce em MS e leva modelo acessível de cuidado ao interior do Estado

Com uma proposta de atendimento acessível e de qualidade, o Plano Santa Casa Saúde se consolida como uma das principais alternativas no setor de assistência médica em Mato Grosso do Sul. Em pouco mais de dois anos e meio, o plano registrou um crescimento expressivo, saltando de 2.500 beneficiários para mais de 17 mil em todo o Estado.

Criado para oferecer uma opção privada dentro da estrutura da Santa Casa de Campo Grande, o plano dispõe de uma ala exclusiva no hospital, completamente separada da rede do Sistema Único de Saúde (SUS). A área passou por ampla reforma, com investimento em hotelaria hospitalar moderna e equipamentos de última geração — as mesmas camas usadas em hospitais de referência nacional, como o Sírio-Libanês.

De acordo com Paulo Duarte, diretor executivo da Duarte Cruz Soluções, corretora exclusiva do plano, a iniciativa tem foco no cuidado e na prevenção, e não apenas no tratamento de doenças.

“O objetivo é oferecer cuidado e tranquilidade. Queremos que as pessoas saibam que é possível ter acesso à saúde de qualidade com preço justo”, afirma Duarte.

Com mais de 400 clínicas, laboratórios e especialistas credenciados, o Santa Casa Saúde ampliou sua rede e agora avança para o interior. A expansão começa por Dourados, onde a comercialização será iniciada nos próximos dias, e deve alcançar nove municípios até 2026, em parceria com hospitais filantrópicos, como o Hospital da Cassems.

O plano se destaca também pelo custo mais acessível, estimado em um terço do valor cobrado por outras operadoras. Essa política de preço, segundo Duarte, busca garantir que mais famílias possam contar com um atendimento de referência sem comprometer o orçamento.

“Quando alguém procura um plano de saúde, quer se cuidar, não apenas tratar a doença. A Santa Casa acredita que saúde de qualidade deve estar ao alcance de todos”, resume o diretor.

Com estrutura moderna, equipe especializada e expansão planejada, o Plano Santa Casa Saúde transforma o conceito de assistência médica no Estado e reforça a vocação filantrópica da Santa Casa de Campo Grande, unindo tradição, acessibilidade e excelência em atendimento.

