A Unidade de Saúde da Família (USF) Aero Itália realiza, neste sábado (10), um plantão especial de vacinação com todas as doses disponíveis para a atualização da caderneta da população.

A ação ocorre das 7h30 às 16h45, na Rua Rio Galheiros, 280, no Jardim Aeroporto, e busca ampliar a cobertura vacinal no início do ano.

O plantão de vacinação acontece neste sábado na USF Aero Itália e oferece à população a oportunidade de colocar as vacinas em dia, com acesso a todas as doses do calendário vacinal. A iniciativa tem como objetivo reforçar a prevenção de doenças e garantir maior proteção individual e coletiva.

O atendimento será realizado das 7h30 às 16h45, na unidade localizada na Rua Rio Galheiros, número 280, no Jardim Aeroporto. Para se vacinar, é recomendado que o cidadão leve documento pessoal e a caderneta de vacinação, se disponível.

Importância da Vacinação

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais formas de cuidado e prevenção, protegendo não apenas quem recebe a dose, mas também familiares e toda a comunidade. A orientação é para que a população aproveite o plantão e não adie a imunização.

*Com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande