Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Plantão de vacinação acontece neste sábado na USF Aero Itália

Unidade de saúde oferece todas as doses do calendário vacinal das 7h30 às 16h45

Arthur Ayres

Plantão de vacinação na USF Aero Itália oferece todas as doses para atualização da caderneta - Foto: Reprodução/Agência Brasil
Plantão de vacinação na USF Aero Itália oferece todas as doses para atualização da caderneta - Foto: Reprodução/Agência Brasil

A Unidade de Saúde da Família (USF) Aero Itália realiza, neste sábado (10), um plantão especial de vacinação com todas as doses disponíveis para a atualização da caderneta da população.

A ação ocorre das 7h30 às 16h45, na Rua Rio Galheiros, 280, no Jardim Aeroporto, e busca ampliar a cobertura vacinal no início do ano.

O plantão de vacinação acontece neste sábado na USF Aero Itália e oferece à população a oportunidade de colocar as vacinas em dia, com acesso a todas as doses do calendário vacinal. A iniciativa tem como objetivo reforçar a prevenção de doenças e garantir maior proteção individual e coletiva.

O atendimento será realizado das 7h30 às 16h45, na unidade localizada na Rua Rio Galheiros, número 280, no Jardim Aeroporto. Para se vacinar, é recomendado que o cidadão leve documento pessoal e a caderneta de vacinação, se disponível.

Importância da Vacinação

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais formas de cuidado e prevenção, protegendo não apenas quem recebe a dose, mas também familiares e toda a comunidade. A orientação é para que a população aproveite o plantão e não adie a imunização.

*Com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade do setor de celulose no estado. Foto: Divulgação.

ECONOMIA E INFRAESTRUTURA

Secretário da Semadesc visita área da futura fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, realizou nesta quinta-feira (8) uma visita técnica às futuras instalações da fábrica de celulose da Bracell, localizada em Bataguassu, município do interior de Mato Grosso do Sul. O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade […]