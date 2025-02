Plantio da safrinha avança no Centro-Sul, mas segue abaixo do ritmo de 2024

O plantio da safrinha de milho 2025 chegou a 36% da área estimada para o Centro-Sul do brasil, contra 20% uma semana antes e 59% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.

Nos estados onde há atraso, como Mato Grosso e Goiás, os produtores avançam como podem para evitar plantar muita coisa após a janela ideal. Em estados que vinham mais acelerados, como Paraná e Mato Grosso do Sul, o tempo mais quente e seco limitou um pouco o avanço das plantadeiras, mas a previsão de chuva manteve a calma dos produtores.