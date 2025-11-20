Veículos de Comunicação
AGRONEGÓCIO

Plantio da soja avança e já cobre 92% da área prevista em Mato Grosso do Sul

Chuvas regulares aceleraram a semeadura entre outubro e novembro, com maior avanço nas regiões Centro-Sul do Estado

Fernando de Carvalho

Chuvas regulares aceleraram a semeadura entre outubro e novembro - Foto: Arquivo -Aprosoja/MS
Chuvas regulares aceleraram a semeadura entre outubro e novembro - Foto: Arquivo -Aprosoja/MS

O plantio da soja safra 2025/2026 manteve ritmo acelerado nas últimas semanas e já atinge 92,1% da área prevista em Mato Grosso do Sul. O avanço ocorreu principalmente entre o início de outubro e o começo de novembro, período que concentrou 81% de toda a semeadura, segundo dados do projeto SIGA-MS.

Chuvas impulsionam o ritmo nas regiões mais produtivas

O maior volume de chuvas registrado neste intervalo favoreceu especialmente as regiões Centro-Sul, responsáveis por 85% da área total estimada para a cultura nesta temporada.

Com as condições climáticas estáveis, as operações de plantio avançaram com menor risco de interrupções.

Até o dia 14 de novembro, o Estado acumulava 4,4 milhões de hectares semeados, mantendo tendência semelhante à média das últimas cinco safras. Historicamente, o plantio costuma ser concluído na primeira quinzena de dezembro, cenário que deve se repetir neste ciclo.

Estádios de desenvolvimento variam entre V6 e R3

As lavouras já instaladas apresentam diferentes estágios fenológicos, variando entre V6 — fase caracterizada pela segunda folha trifoliolada completamente desenvolvida — e R3, quando inicia a formação das vagens.

As condições das áreas são consideradas boas em mais de 90% das regiões, com exceção de alguns pontos no Sul do Estado, onde há maior irregularidade no regime hídrico.

Estado deve cultivar 4,7 milhões de hectares

Para a safra 25/26, a estimativa é que Mato Grosso do Sul plante 4,7 milhões de hectares, com produtividade média projetada em 52,8 sacas por hectare. A produção total pode alcançar 15,1 milhões de toneladas, caso o clima continue favorecendo o desenvolvimento das lavouras.

*Com informações da Aprosoja-MS

