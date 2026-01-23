Plataforma de jogos debita R$ 2 mil de conta de usuário

Um homem (56) afirmou ter tido R$ 2.000 debitados de sua conta bancária após utilizar uma plataforma de jogos on-line identificada como “999V.VIP”, na madrugada desta sexta-feira (23), em Campo Grande. Segundo o relato, o desconto ocorreu sem autorização e o valor permaneceu retido no sistema do site.

De acordo com o boletim, o usuário realizou inicialmente um depósito de R$ 20 para participar dos jogos. Posteriormente, percebeu o débito de R$ 2 mil, transferido para uma empresa intermediadora de pagamentos.

Ainda conforme o registro, ao questionar a plataforma, o homem foi informado de que o valor só seria devolvido após a realização de um volume mínimo de apostas. Ao tentar cumprir a exigência, constatou que o saldo disponível havia diminuído, restando R$ 1.775,04 como valor retido.

O comunicante afirmou que tentou contato com os responsáveis pelo site para solicitar a devolução do dinheiro, mas não obteve atendimento nem retorno. Diante da situação, manifestou interesse em representar criminalmente para que os fatos sejam apurados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.