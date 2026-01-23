Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Golpe digital

Plataforma de jogos debita R$ 2 mil de conta de usuário

Homem afirma que valor foi descontado sem autorização

Karina Anunciato

homem digitando notebook. Alerta de golpe digital
Dinheiro fcou retido após exigência de apostas mínimas Foto: Shutterstock

Um homem (56) afirmou ter tido R$ 2.000 debitados de sua conta bancária após utilizar uma plataforma de jogos on-line identificada como “999V.VIP”, na madrugada desta sexta-feira (23), em Campo Grande. Segundo o relato, o desconto ocorreu sem autorização e o valor permaneceu retido no sistema do site.

De acordo com o boletim, o usuário realizou inicialmente um depósito de R$ 20 para participar dos jogos. Posteriormente, percebeu o débito de R$ 2 mil, transferido para uma empresa intermediadora de pagamentos.

Ainda conforme o registro, ao questionar a plataforma, o homem foi informado de que o valor só seria devolvido após a realização de um volume mínimo de apostas. Ao tentar cumprir a exigência, constatou que o saldo disponível havia diminuído, restando R$ 1.775,04 como valor retido.

O comunicante afirmou que tentou contato com os responsáveis pelo site para solicitar a devolução do dinheiro, mas não obteve atendimento nem retorno. Diante da situação, manifestou interesse em representar criminalmente para que os fatos sejam apurados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

