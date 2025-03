PM amplia fiscalização de trânsito em Corumbá para ajudar a frear aumento de furtos de veículos

A Polícia Militar de Corumbá comunicou que passa a reforçar a fiscalização de trânsito em diferentes partes da cidade, bem como em Ladário, a partir de março deste ano. Conforme apurado, a medida é uma das estratégias para tentar frear o aumento de mais de 50% nos registros de furtos de veículos na região de fronteira do Brasil com a Bolívia.

A intenção é identificar possível motos e carros que estejam circulando na região e que foram produtos de roubo ou furto. Outro objetivo é também coibir demais infrações.

Nos três primeiros meses de 2024, 11 veículos tinham sido furtados. Neste ano, no mesmo período – porém o mês de março não terminou – já foram 17 furtos registrados. “Os roubos de veículos também aumentaram. Foram três até março de 2025, contra dois no ano passado. Diante desse cenário, a PM alerta a população sobre a importância de adotar medidas preventivas para dificultar a ação dos criminosos e facilitar a recuperação dos veículos”, informou a Polícia Militar, por meio de nota.

No final de fevereiro deste ano, a Polícia Militar já havia montado operações. Equipes do 6º Batalhão de PM, localizado em Corumbá, realizou bloqueios em regiões onde há o trânsito de veículos que dá acesso à faixa de fronteira, porém distantes da rodovia Ramão Gomes (BR-262), que é o principal acesso para a Bolívia.

Nesses bloqueios são fiscalizados os veículos, emplacamento, documentação, registro de algum sinistro, bem como possíveis objetos que estão sendo transportados, nesse caso voltado principalmente para carros com placas bolivianas.

No caso dos motociclistas, é averiguado o uso correto do capacete, averiguado se há o cumprimento das normas de circulação e se a moto possui todos os documentos exigidos por lei.

“As equipes de Rádio Patrulha estão realizando abordagens estratégicas para verificar documentação, uso de equipamentos obrigatórios e o cumprimento das normas de circulação. A ação tem um caráter não apenas punitivo, mas também educativo, visando conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis para reduzir o número de acidentes. Estatísticas apontam que grande parte das ocorrências graves no trânsito está relacionada à imprudência, como excesso de velocidade, uso de celular ao volante, condução sob efeito de álcool e a falta do uso de capacete ou cinto de segurança”, ponderou a nota da Polícia Militar em Corumbá.