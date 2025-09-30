Veículos de Comunicação
POLÍCIA

PM apreende arma artesanal e simulacros após denúncia de violência doméstica em Corumbá

Mulher relatou ameaças constantes do companheiro e levou policiais até o local onde os armamentos estavam escondidos

Fernando de Carvalho

Armas apreendidas pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/PMMS

Um caso de violência doméstica em Corumbá mobilizou a Polícia Militar na madrugada de domingo (28), no bairro Aeroporto. A corporação apreendeu uma arma artesanal e dois simulacros após atender à denúncia de uma mulher ameaçada pelo companheiro.

Segundo relato da vítima, o homem a ameaçava constantemente e, naquela noite, tentou agredi-la fisicamente antes de fugir do local. Ela afirmou ainda que o suspeito mantinha uma arma para intimidá-la e manifestou o desejo de representar criminalmente contra ele.

Com base nas informações, os policiais foram levados até o endereço onde o armamento estava escondido. No local, encontraram uma garrucha calibre 12 de fabricação artesanal, além de dois simulacros — um em formato de pistola e outro de revólver.

O material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil de Corumbá, que dará prosseguimento às investigações. Rondas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

*Com informações da PMMS

