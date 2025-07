PM de MS apreende 90 toneladas de drogas e registra quase 5 mil flagrantes no semestre

SENSIBILIDADE

Planos de saúde devem avisar antes de cancelar plano de pacientes com TEA em MS

A partir desta sexta-feira (11), entrou em vigor a Lei Estadual nº 6.451/2025. Esta lei obriga as operadoras de planos de saúde que atuam em Mato Grosso do Sul a comunicarem, de forma comprovada, qualquer suspensão ou cancelamento dos serviços prestados a beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A legislação foi proposta pelo […]