PM resgata mulher e bebê de 1 ano de cárcere em Campo Grande

Uma mulher de 25 anos e o filho, de 1 ano, foram resgatados pela Polícia Militar na manhã deste domingo (2), no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

As equipes foram acionadas por quebra de medida protetiva e, ao chegar, ouviram a mãe da vítima relatar que a filha estava trancada com a criança dentro do imóvel.

Em seguida, os policiais estabeleceram contato pela janela: a jovem afirmou estar mantida presa pelo companheiro e sob ameaças constantes o suspeito dormia em um dos quartos.

Durante a intervenção, os militares arrombaram a porta e retiraram mãe e bebê com segurança, enquanto o homem era acordado e detido.

A vítima relatou agressões com socos na cabeça durante a madrugada e disse que o companheiro abriu o gás do fogão, proferindo ameaças:

“Você não vai confessar que estava com outro, sua vagabunda! Se não confessar, vou tacar fogo e matar todo mundo.” Conforme o registro, a mulher estava em visível estado de abalo, mas conseguiu detalhar a sequência dos fatos.

De acordo com informações, ao ser acordado, o suspeito admitiu ter bebido em excesso e atribuiu o sono profundo à ingestão de álcool. Logo depois, a vítima acrescentou que ele voltou a ameaçá-la de morte, inclusive com promessa de perseguição:

“Quando sair, vou te encontrar e te matar onde estiver.” Desse modo, o quadro configurou múltiplos crimes no contexto de violência doméstica.

Foi dada voz de prisão em flagrante e o homem foi levado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

De acordo com o boletim, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, descumprimento de medida protetiva, sequestro e cárcere privado e violência doméstica.

Enquanto isso, a vítima recebeu orientação e registrou o relato que sustenta o inquérito.

Por fim, a ocorrência expõe a gravidade da combinação entre quebra de medida protetiva e ameaças com gás, cenário que acentua o risco para vítimas e crianças.

Ainda assim, a pronta resposta da PM interrompeu o ciclo imediato de violência e encaminhou o suspeito ao sistema de Justiça, etapa seguinte para a responsabilização.