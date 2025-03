PMA flagra desmatamento ilegal em área de reserva em assentamento

Durante a fiscalização, realizada no sábado (30), a equipe encontrou 20 lascas de madeira já cortadas, resultado da retirada irregular da vegetação nativa. Um dos suspeitos conseguiu fugir ao notar a presença dos policiais, abandonando uma motocicleta no local. O outro foi detido e também utilizava uma motocicleta.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana flagrou, durante o final de semana, o corte ilegal de árvores em uma área de reserva de domínio público no Assentamento Indaiá IV. Dois homens foram surpreendidos enquanto realizavam a extração de madeira da espécie piúva sem autorização ambiental.

As duas motos estavam sem identificação aparente, como placas ou numeração visível, e foram apreendidas junto com a madeira retirada da reserva. O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. Ele também recebeu uma multa administrativa no valor de R$ 5 mil.