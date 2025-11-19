PMMS apresenta planejamento da Operação Boas Festas e intensifica ações de segurança no fim de ano

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou, em reunião realizada nesta quarta-feira (14), o planejamento da Operação Boas Festas 2025, uma ação que visa intensificar o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado durante o período de festividades de fim de ano.

O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), responsável pela segurança de Campo Grande e outros seis municípios, atende a mais de um terço da população do estado, totalizando mais de um milhão de habitantes. A operação, que se inicia oficialmente em 3 de dezembro de 2025 e se estenderá até 4 de janeiro de 2026.

Reforço e foco da Operação

A Operação Boas Festas trará novas equipes que se dedicarão exclusivamente ao policiamento preventivo. O aumento no efetivo inclui cadetes em formação e policiais do administrativo. “Eu estou trazendo mais equipes para compor a operação Boas Festas. Elas vão ficar exclusivas para o policiamento preventivo, elas não vão atender o 190“, diz Coronel Almeida, comandante do CPM.

A tradicional Cidade do Natal, nos altos da avenida Afonso Pena,não será montada neste fim de ano e as festividades natalinas irão se concentrar na área central da Capital, que receberá atenção especial da PMMS. O Coronel Almeida ressaltou que a programação “Natal dos Sonhos” que ocorrerá na Rua 14 de Julho (Parada Natalina), Praça Ary Coelho (Vila do Natal) e Rádio Clube (Circo), deve gerar um grande fluxo de pessoas.

O planejamento aborda os crimes mais comuns nesta época do ano. “O final de ano é marcado com os crimes contra patrimônio, furto e roubo. Seja do transiúnte, no comércio, as residências que às vezes ficam fechadas porque as pessoas saem de férias”, ressalta Coronel Almeida.

Entres os focos nas operações das equipes estão:

Intensificação do policiamento nas zonas comerciais e gastronômicas, atendendo aos horários especiais de funcionamento do comércio que se estendem até as 22h em dias específicos.

nas zonas comerciais e gastronômicas, atendendo aos horários especiais de funcionamento do comércio que se estendem até as 22h em dias específicos. Combate aos crimes contra o patrimônio , como furto e roubo, que são mais latentes no final do ano. Dados estatísticos do CPM indicam uma redução de 22% nos roubos nos 10 primeiros meses do ano, quando comparados aos números de 2024, mas o furto apresentou uma variação de 2,7%.

, como furto e roubo, que são mais latentes no final do ano. Dados estatísticos do CPM indicam uma nos 10 primeiros meses do ano, quando comparados aos números de 2024, mas o furto apresentou uma variação de 2,7%. Ações no trânsito , especialmente operações de Lei Seca, para evitar mortes e coibir a combinação de álcool e direção. As mortes no trânsito reduziram 7%, porém, os acidentes com motociclistas e pedestres são frequentes nesta época do ano.

, especialmente operações de Lei Seca, para evitar mortes e coibir a combinação de álcool e direção. As mortes no trânsito reduziram 7%, porém, os acidentes com motociclistas e pedestres são frequentes nesta época do ano. Atenção à vulnerabilidade das residências desocupadas devido às férias e viagens.

devido às férias e viagens. Preocupação com o fluxo de viagens intermunicipais e interestaduais.

intermunicipais e interestaduais. Enfrentamento à violência doméstica, com a manutenção do policiamento do programa Pro-Mulher.

Colaboração e abrangência

O planejamento da PMMS é maleável e permite o remanejamento de policiamento conforme a necessidade de eventos ou novas demandas.

A Polícia Civil também será parceira, concentrando esforços no reforço de delegacias, como o BOE e as DEPACS, para absorver o aumento de ocorrências e dar fluidez ao trabalho da PM nas ruas. O Coronel Almeida reiterou a importância da presença maciça da instituição para inibir delitos e garantir que a população e os comerciantes tenham um final de ano tranquilo.

O lançamento oficial da Operação Boas Festas ocorrerá em 3 de dezembro, às 8h30, no quartel do Comando-Geral.

Na retaguarda do policiamento de rua, Mário Donizete Ferraz de Queiroz, Coordenador e Delegado da Polícia Civil, garantiu apoio logístico e afirmou que o foco é garantir o atendimento das ocorrências geradas pelo aumento de policiamento. “A nossa intenção é reforçar as delegacias e áreas pra excepcionar todo esse trabalho que a PM vai fazer na rua, porque também não adianta os policiais militares terem todo esse trabalho na rua e não ter estruturas preparadas para receber isso”.

*Com imagens de Ana Lorena Franco