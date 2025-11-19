Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

FISCALIZAÇÃO

PMMS apresenta planejamento da Operação Boas Festas e intensifica ações de segurança no fim de ano

Operação terá reforço no efetivo, foco no combate a crimes contra o patrimônio e atenção ao trânsito

Ana Lorena Franco

Capital terá atenção especial com grandes eventos concentrados na região central - Foto: Ana Lorena Franco
Capital terá atenção especial com grandes eventos concentrados na região central - Foto: Ana Lorena Franco

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou, em reunião realizada nesta quarta-feira (14), o planejamento da Operação Boas Festas 2025, uma ação que visa intensificar o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado durante o período de festividades de fim de ano.

O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), responsável pela segurança de Campo Grande e outros seis municípios, atende a mais de um terço da população do estado, totalizando mais de um milhão de habitantes. A operação, que se inicia oficialmente em 3 de dezembro de 2025 e se estenderá até 4 de janeiro de 2026.

Reforço e foco da Operação

A Operação Boas Festas trará novas equipes que se dedicarão exclusivamente ao policiamento preventivo. O aumento no efetivo inclui cadetes em formação e policiais do administrativo. “Eu estou trazendo mais equipes para compor a operação Boas Festas. Elas vão ficar exclusivas para o policiamento preventivo, elas não vão atender o 190“, diz Coronel Almeida, comandante do CPM.

A tradicional Cidade do Natal, nos altos da avenida Afonso Pena,não será montada neste fim de ano e as festividades natalinas irão se concentrar na área central da Capital, que receberá atenção especial da PMMS. O Coronel Almeida ressaltou que a programação “Natal dos Sonhos” que ocorrerá na Rua 14 de Julho (Parada Natalina), Praça Ary Coelho (Vila do Natal) e Rádio Clube (Circo), deve gerar um grande fluxo de pessoas.

O planejamento aborda os crimes mais comuns nesta época do ano. “O final de ano é marcado com os crimes contra patrimônio, furto e roubo. Seja do transiúnte, no comércio, as residências que às vezes ficam fechadas porque as pessoas saem de férias”, ressalta Coronel Almeida.

Entres os focos nas operações das equipes estão:

  • Intensificação do policiamento nas zonas comerciais e gastronômicas, atendendo aos horários especiais de funcionamento do comércio que se estendem até as 22h em dias específicos.
  • Combate aos crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, que são mais latentes no final do ano. Dados estatísticos do CPM indicam uma redução de 22% nos roubos nos 10 primeiros meses do ano, quando comparados aos números de 2024, mas o furto apresentou uma variação de 2,7%.
  • Ações no trânsito, especialmente operações de Lei Seca, para evitar mortes e coibir a combinação de álcool e direção. As mortes no trânsito reduziram 7%, porém, os acidentes com motociclistas e pedestres são frequentes nesta época do ano.
  • Atenção à vulnerabilidade das residências desocupadas devido às férias e viagens.
  • Preocupação com o fluxo de viagens intermunicipais e interestaduais.
  • Enfrentamento à violência doméstica, com a manutenção do policiamento do programa Pro-Mulher.

Colaboração e abrangência

O planejamento da PMMS é maleável e permite o remanejamento de policiamento conforme a necessidade de eventos ou novas demandas.

A Polícia Civil também será parceira, concentrando esforços no reforço de delegacias, como o BOE e as DEPACS, para absorver o aumento de ocorrências e dar fluidez ao trabalho da PM nas ruas. O Coronel Almeida reiterou a importância da presença maciça da instituição para inibir delitos e garantir que a população e os comerciantes tenham um final de ano tranquilo.

O lançamento oficial da Operação Boas Festas ocorrerá em 3 de dezembro, às 8h30, no quartel do Comando-Geral.

Na retaguarda do policiamento de rua, Mário Donizete Ferraz de Queiroz, Coordenador e Delegado da Polícia Civil, garantiu apoio logístico e afirmou que o foco é garantir o atendimento das ocorrências geradas pelo aumento de policiamento. “A nossa intenção é reforçar as delegacias e áreas pra excepcionar todo esse trabalho que a PM vai fazer na rua, porque também não adianta os policiais militares terem todo esse trabalho na rua e não ter estruturas preparadas para receber isso”.

*Com imagens de Ana Lorena Franco

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos