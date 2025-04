Pneus importados ilegalmente são alvo de operação da PF e Receita Federal em Campo Grande

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (16), em parceria com a Receita Federal, duas operações — Tatu-Bola e Bad Tires — para combater a importação e a venda clandestina de pneus importados ilegalmente em Campo Grande (MS).

A ação mira o comércio de produtos sem certificação e sem recolhimento de tributos, prática considerada crime contra a ordem tributária e econômica.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos pontos da capital sul-mato-grossense. Os agentes estiveram em oito centros automotivos e em residências ligadas aos responsáveis pelas empresas investigadas.

Segundo as investigações, as empresas utilizavam nomes de terceiros para trazer pneus do exterior sem seguir os trâmites legais de importação.

Além disso, os pneus eram transportados de forma irregular, com uma unidade inserida dentro da outra – técnica conhecida como “bola”-, o que provoca deformações nas estruturas e compromete a qualidade dos produtos.

Pneus clandestinos transportados irregularmente – Foto: PF-MS Pneus deformados devido ao transporte irregular – Foto: PF-MS

O produto era revendido a consumidores finais e revendedores locais, o que afeta diretamente a segurança dos usuários e a concorrência leal no mercado.

Durante a ação, foram apreendidos documentos, computadores e pneus armazenados sem documentação fiscal. De acordo com a Polícia Federal, o uso de pneus sem certificação técnica pode comprometer a segurança viária, além de causar prejuízo à indústria nacional e aos cofres públicos.

A investigação, conduzida em parceria com a Receita Federal, aponta para um esquema organizado, com uso de “laranjas” e possível lavagem de dinheiro. As empresas envolvidas podem responder por crimes de descaminho, sonegação fiscal e associação criminosa.