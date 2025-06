Polícia apreende 300 litros de combustível clandestino em lava-jato de Nova Andradina

Um lava-jato localizado no bairro Centro Educacional, em Nova Andradina, foi alvo de uma ação policial na última quinta-feira (12) após denúncias de que o local estaria sendo usado para a venda clandestina de combustíveis.

Durante a vistoria, foram encontrados cerca de 300 litros de gasolina e óleo diesel armazenados de forma irregular, além de 58 galões vazios, que seriam usados para estocar e revender o material.

A operação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Polícia Civil. As denúncias apontavam que o imóvel, que funcionava como um ponto de lavagem e polimento de veículos, também operava como ponto de abastecimento ilegal.

Venda clandestina seria feita com combustível desviado

Segundo as informações preliminares apuradas pelos investigadores, o responsável pelo local, um homem de 40 anos, estaria recebendo combustível desviado de caminhões-tanque que trafegam pela região.

Parte do produto seria estocada inclusive na residência do suspeito, sem qualquer tipo de controle ou segurança, o que representa risco de incêndios, explosões e contaminação ambiental.

A polícia investiga agora a origem do combustível, a possível participação de motoristas de transporte de carga e a extensão da revenda na cidade. Até o momento, não houve confirmação de prisão, mas os envolvidos poderão responder por crimes contra a ordem econômica e contra o meio ambiente.

*Com informações da Polícia Civil de MS