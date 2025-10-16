Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ROTA DA DROGA!

Polícia apreende 3,2 t de maconha e dois veículos roubados na MS-156

Foram apreendidas 3,2 toneladas de maconha na MS-156, em Amambai; duas Hilux roubadas foram recuperadas e levadas à Delegacia.

Adriano Hany

Apreensão de 3,2 toneladas de maconha em duas caminhonetes na MS-156, Amambai (MS)
Carga estava distribuída nos bancos e carrocerias; veículos tinham sinais de adulteração e registro de roubo e furto.

Uma fiscalização na MS-156, altura do km 250, em Amambai (MS), apreendeu 3,2 toneladas de maconha em duas Toyota Hilux. As caminhonetes ignoram a ordem de parada e, em seguida, são abandonadas: uma às margens da rodovia e outra em estrada vicinal. O motorista do primeiro veículo fugie a pé por área de mata; apesar das buscas, não foi localizado.

Dentro das picapes, os agentes encontram fardos de droga distribuídos pelos bancos e pelas carrocerias. A checagem aponta adulteração dos sinais identificadores e confirma registros de roubo/furto em outro estado. Além disso, o flagrante ocorre durante uma ação rotineira de fiscalização com apoio da base operacional de Amambai.

A carga soma 3.200 kg de maconha, com estimativa preliminar de R$ 8 milhões; o prejuízo ao crime é calculado em R$ 8,45 milhões, considerando logística e potencial de revenda. Depois, as equipes levam veículos e entorpecentes à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para pesagem oficial, perícia, lacração e abertura de inquérito, conforme a cadeia de custódia.

A apreensão pressiona rotas usadas para abastecimento regional e, portanto, eleva o número de veículos recuperados perto da fronteira. Para denunciar, o cidadão pode ligar no 198; assim, o acionamento fica mais rápido e o monitoramento de trechos críticos ganha alcance.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos