Polícia apreende 3,2 t de maconha e dois veículos roubados na MS-156

Uma fiscalização na MS-156, altura do km 250, em Amambai (MS), apreendeu 3,2 toneladas de maconha em duas Toyota Hilux. As caminhonetes ignoram a ordem de parada e, em seguida, são abandonadas: uma às margens da rodovia e outra em estrada vicinal. O motorista do primeiro veículo fugie a pé por área de mata; apesar das buscas, não foi localizado.

Dentro das picapes, os agentes encontram fardos de droga distribuídos pelos bancos e pelas carrocerias. A checagem aponta adulteração dos sinais identificadores e confirma registros de roubo/furto em outro estado. Além disso, o flagrante ocorre durante uma ação rotineira de fiscalização com apoio da base operacional de Amambai.

A carga soma 3.200 kg de maconha, com estimativa preliminar de R$ 8 milhões; o prejuízo ao crime é calculado em R$ 8,45 milhões, considerando logística e potencial de revenda. Depois, as equipes levam veículos e entorpecentes à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para pesagem oficial, perícia, lacração e abertura de inquérito, conforme a cadeia de custódia.

A apreensão pressiona rotas usadas para abastecimento regional e, portanto, eleva o número de veículos recuperados perto da fronteira. Para denunciar, o cidadão pode ligar no 198; assim, o acionamento fica mais rápido e o monitoramento de trechos críticos ganha alcance.