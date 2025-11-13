Polícia apreende 5 toneladas de tilápia irregular que seriam vendidas em peixaria da Capital

Uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e fiscais da Iagro apreendeu cerca de 5 toneladas de tilápia irregular na quarta-feira (12), na BR-463, saída para Anhanduí, em Campo Grande.

Segundo as investigações, o motorista do caminhão, identificado como I.J.S., transportava o pescado de forma ilegal, escondido nos fundos do baú e embalado em sacos plásticos transparentes, sem qualquer identificação técnica, como data de fabricação, validade ou origem.

De acordo com o motorista, a carga seria entregue a uma peixaria na Rua Rui Barbosa, no bairro Santa Dorotheia, onde o produto seria reembalado com informações falsas antes de ser colocado à venda — um processo conhecido como “esquentar” o pescado.

Investigação e Implicações Legais

A polícia investiga o envolvimento de outros suspeitos e acredita que o esquema possa abastecer comércios locais com produtos impróprios para o consumo.

O delegado responsável explicou que a prática configura, em tese, o crime que trata de infrações contra as relações de consumo, com pena de dois a cinco anos de detenção.

O pescado foi apreendido e encaminhado para perícia, e o motorista deve responder pelo transporte e tentativa de comercialização de alimentos sem procedência legal.