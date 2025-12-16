Polícia apreende drogas e drone que seriam usados para envio a presídio

Uma denúncia anônima levou a polícia a apreender drogas e um drone que, segundo a investigação, seriam usados para enviar entorpecentes e celulares a presídios próximos. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento no bairro Tiradentes, quando os policiais receberam a informação de que havia tráfico de drogas em um conjunto de residências.

Ao chegar ao local, a equipe abordou uma mulher que deixava o imóvel indicado. Moradores relataram que ela seria residente da última casa do conjunto. Durante a abordagem, a mulher confirmou que havia materiais ilícitos na residência, mas afirmou que não eram de sua propriedade.

Dentro do imóvel, os policiais visualizaram, pela janela, um pacote com substância semelhante à droga e uma balança de precisão próxima. Diante da suspeita, foi feita a entrada no local, onde foram encontradas aproximadamente 1,9 quilo de maconha — parte já fracionada e pronta para envio por drone — e 106 gramas de cocaína.

Além das drogas, os policiais apreenderam um drone, três baterias, dois controles, três aparelhos celulares, sendo um deles já embalado para ser transportado pelo equipamento aéreo, duas balanças de precisão, dinheiro em notas de pequeno valor e material usado para embalar os entorpecentes.

Segundo relato da mulher aos policiais, o namorado seria o responsável pela venda e distribuição das drogas. Ela alegou não participar do esquema. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia, junto com a suspeita, para as providências legais.

De acordo com a polícia, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e da própria conduzida.

O caso segue sob investigação, e a apuração busca identificar outros envolvidos e confirmar o destino do material ilícito, que teria como alvo unidades prisionais da região.