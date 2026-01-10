Polícia apreende mais de 20 kg de maconha e prende idoso por tráfico na Vila Carlota

Durante a apuração de uma denúncia anônima, o Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de maconha e erradicou um grande cultivo da droga em uma residência, na Vila Carlota em Campo Grande, nesta sexta-feira (9). Na casa foram encontrados pés da planta com potencial para produção de THC, substância de efeito psicoativo. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 2 milhões.

No local, dois idosos foram abordados; o proprietário do imóvel, que possuía autorização judicial restrita para cultivo medicinal, acabou preso por tráfico de drogas após a polícia constatar o descumprimento dos limites estabelecidos em habeas corpus.

A ação ocorreu após policiais do Batalhão de Choque se deslocarem até o endereço indicado na denúncia, que apontava tráfico de drogas e cultivo de maconha. Ainda do lado externo da residência, os militares visualizaram diversos pés da planta por cima do muro e pelas frestas do portão, cultivados em vasos e identificados com etiquetas que indicavam o tipo de semente

Durante a verificação técnica preliminar, foi constatado que o cultivo não se restringia à Cannabis para fins medicinais, com predominância de canabidiol (CBD). A maioria das plantas era da espécie Cannabis sativa com potencial de produção de tetrahidrocanabinol (THC), o que descumpre qualquer autorização judicial existente.

No interior do imóvel, os policiais identificaram dois homens, de 67 e 77 anos. Um deles era o proprietário da residência; o outro, um convidado, foi flagrado fazendo uso da substância entorpecente cultivada no local, sem manter vínculo residencial ou laboral com o dono do imóvel.