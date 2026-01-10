Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Polícia apreende mais de 20 kg de maconha e prende idoso por tráfico na Vila Carlota

Denúncia anônima levou a polícia a residência onde cultivo extrapolava autorização para uso medicinal

Arthur Ayres

Polícia Militar apreendeu pés de maconha, droga embalada e equipamentos usados no cultivo e preparo do entorpecente - Foto: Divulgação/Batalhão de Choque
Polícia Militar apreendeu pés de maconha, droga embalada e equipamentos usados no cultivo e preparo do entorpecente - Foto: Divulgação/Batalhão de Choque

Durante a apuração de uma denúncia anônima, o Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de maconha e erradicou um grande cultivo da droga em uma residência, na Vila Carlota em Campo Grande, nesta sexta-feira (9). Na casa foram encontrados pés da planta com potencial para produção de THC, substância de efeito psicoativo. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 2 milhões.

No local, dois idosos foram abordados; o proprietário do imóvel, que possuía autorização judicial restrita para cultivo medicinal, acabou preso por tráfico de drogas após a polícia constatar o descumprimento dos limites estabelecidos em habeas corpus.

A ação ocorreu após policiais do Batalhão de Choque se deslocarem até o endereço indicado na denúncia, que apontava tráfico de drogas e cultivo de maconha. Ainda do lado externo da residência, os militares visualizaram diversos pés da planta por cima do muro e pelas frestas do portão, cultivados em vasos e identificados com etiquetas que indicavam o tipo de semente

Durante a verificação técnica preliminar, foi constatado que o cultivo não se restringia à Cannabis para fins medicinais, com predominância de canabidiol (CBD). A maioria das plantas era da espécie Cannabis sativa com potencial de produção de tetrahidrocanabinol (THC), o que descumpre qualquer autorização judicial existente.

No interior do imóvel, os policiais identificaram dois homens, de 67 e 77 anos. Um deles era o proprietário da residência; o outro, um convidado, foi flagrado fazendo uso da substância entorpecente cultivada no local, sem manter vínculo residencial ou laboral com o dono do imóvel.

Apreensão e Prisão

Questionado, o proprietário apresentou decisão judicial em sede de habeas corpus que autorizava exclusivamente o cultivo de Cannabis para fins medicinais, limitado à extração de CBD e ao máximo de 50 plantas. No entanto, após averiguação minuciosa, apenas três plantas se enquadravam nos parâmetros autorizados, sendo os demais incompatíveis com a decisão judicial.

Diante da inconformidade com o habeas corpus e da materialidade do crime, o proprietário recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos 18 embalagens de maconha, 18 pés em processo de secagem, 142 pés de maconha verde, quatro potes de vidro contendo a droga e uma prensa, totalizando 20,157 quilos do entorpecente.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) para a elaboração do laudo de constatação e posterior perícia. As partes foram conduzidas à CEPOL, onde um dos envolvidos foi autuado por tráfico de drogas e o outro responsabilizado por consumo de substância entorpecente.

*Com informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar

