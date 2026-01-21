Polícia Civil apreende medicamento abortivo enviado pelos Correios

Na manhã desta quarta-feira (21), policiais civis da Delegacia de Chapadão do Sul realizaram a apreensão de um medicamento abortivo do tipo Cytotec (misoprostol) enviado ao município pelos Correios. A ação ocorreu após alerta sobre o envio irregular do produto, cuja comercialização e uso são proibidos no Brasil fora das hipóteses legais previstas.
De acordo com a Polícia Civil, o Setor de Investigações Gerais (SIG) monitorou a remessa e acompanhou a entrega da encomenda. Logo após a conclusão do envio, a equipe realizou a abordagem e procedeu à apreensão do medicamento, adotando todas as medidas legais cabíveis.
A Delegacia informou que não houve utilização do produto, nem início de qualquer procedimento, caracterizando-se apenas a fase preparatória. A pessoa envolvida foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil reforça que a aquisição, envio, recebimento ou posse de medicamentos abortivos sem autorização legal constitui crime, além de representar sério risco à saúde quando utilizados sem acompanhamento médico. A ação integra o trabalho contínuo da instituição de fiscalização e prevenção, com foco na proteção da saúde pública e no cumprimento da legislação vigente.