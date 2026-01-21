Polícia Civil apreende medicamento abortivo enviado pelos Correios

Na manhã desta quarta-feira (21), policiais civis da Delegacia de Chapadão do Sul realizaram a apreensão de um medicamento abortivo do tipo Cytotec (misoprostol) enviado ao município pelos Correios. A ação ocorreu após alerta sobre o envio irregular do produto, cuja comercialização e uso são proibidos no Brasil fora das hipóteses legais previstas.

De acordo com a Polícia Civil, o Setor de Investigações Gerais (SIG) monitorou a remessa e acompanhou a entrega da encomenda. Logo após a conclusão do envio, a equipe realizou a abordagem e procedeu à apreensão do medicamento, adotando todas as medidas legais cabíveis.