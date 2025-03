Polícia Civil amplia investigações sobre violência contra mulheres e prende agressor reincidente

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Trabalho da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (GT Deam), registrou avanços na estruturação e no andamento das investigações de crimes de violência contra a mulher. O relatório quinzenal do grupo, referente ao período de 7 a 21 de março de 2025, apontou a instauração de 380 inquéritos policiais, além da realização de representações por prisão preventiva e busca domiciliar.

No período, foram analisados 642 boletins de ocorrência, enquanto 154 inquéritos foram encaminhados e outros 54 despachados. Além disso, 507 procedimentos foram digitalizados, o que contribui para a maior agilidade nas investigações.

Um dos destaques foi a prisão de um homem considerado o maior agressor reincidente em casos de violência doméstica, com 39 registros contra ele. O suspeito foi capturado pela Polícia Militar no dia 19 de março.

O balanço da segunda quinzena também apontou avanços na organização metodológica do GT Deam, com fortalecimento dos fluxos de trabalho, digitalização de documentos e reuniões estratégicas para otimizar a tramitação dos casos. A expectativa para os próximos dias é acelerar ainda mais a instauração de inquéritos e consolidar novas parcerias com órgãos de segurança e do sistema de Justiça.

*Cominformações da Comunicação PCMS