Polícia Civil apreende 475 kg de cocaína e armas na fronteira com o Paraguai

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu, na manhã desta quinta-feira (26), 475 quilos de cocaína e duas armas de fogo durante a Operação Beijo de Judas, deflagrada no município de Mundo Novo, faz fronteira com Salto del Guairá, no Paraguai, e é considerado um dos principais corredores logísticos do tráfico internacional de drogas. Avaliada em mais de R$ 25 milhões, esta é a maior apreensão de cocaína realizada pela corporação em 2025.

A operação recebeu esse nome devido ao ação foi coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e mobilizou cerca de 40 policiais civis de diferentes unidades, incluindo o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados e Naviraí, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e a Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), que utilizou helicóptero no patrulhamento da área.

Durante o cumprimento de mandados, os policiais localizaram a droga distribuída em caixas de papelão e escondida em cômodos da casa, como embaixo da cama e atrás de sofás. Também foram apreendidos um revólver calibre .357 com numeração raspada, uma pistola calibre .40, 20 munições, R$ 8.500 em dinheiro, um carro e uma motocicleta.

Três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e associação ao tráfico. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos têm ligação com uma facção criminosa de atuação nacional e são investigados por envolvimento em dois homicídios registrados este ano em Mundo Novo. Um dos crimes ocorreu em maio, que um homem de 24 anos foi executado com 13 tiros. O outro, no último domingo (23), resultou na morte de um homem de 31 anos, atingido por disparo de fuzil.

*Com informações da Polícia Civil