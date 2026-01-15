Polícia Civil apreende 849 kg de maconha em caminhão frigorífico em Campo Grande

Operação realizada na noite desta quarta-feira (14) apreendeu cerca de 849 kg de maconha em um caminhão refrigerado que estava estacionado nos fundos de um posto de combustível no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O motorista de 39 anos foi preso em flagrante.

Por volta das 22h, os policiais civis identificaram o caminhão com o lacre da câmara fria do baú rompido, o que é contra as normas de transporte de alimentos. O motorista foi abordado pela equipe e apresentou versões contraditórias e não soube explicar a violação do lacre.

Após ser confrontado, o homem admitiu que transportava caixas com entorpecentes no compartimento refrigerado, misturadas a alimentos. Após diligências, o caminhão foi levado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) para vistoria detalhada. No interior do veículo, foram encontradas 31 caixas contendo tabletes de maconha, totalizando 849,4 kg. A carga, segundo o motorista, teria como destino o estado de Goiás.

Apreensão e Investigação

A ação foi realizada pela Polícia Civil e DENAR, em conjunto com o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRAS). O objetivo era fiscalizar pontos usados como parada em rotas do tráfico.

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) coloca dois números à disposição da população para denúncias pelo WhatsApp: (67) 99995-6105 e por chamadas através do (67) 3345-0000.

*Com informações da Polícia Civil