Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Civil apreende 849 kg de maconha em caminhão frigorífico em Campo Grande

Droga estava escondida entre alimentos e teria como destino o estado de Goiás

Arthur Ayres

Tabletes de maconha foram encontrados em caminhão frigorífico estacionado nos fundos de um posto de combustíveis no Jardim Noroeste, em Campo Grande - Foto: Divulgação/Polícia Civil
Tabletes de maconha foram encontrados em caminhão frigorífico estacionado nos fundos de um posto de combustíveis no Jardim Noroeste, em Campo Grande - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Operação realizada na noite desta quarta-feira (14) apreendeu cerca de 849 kg de maconha em um caminhão refrigerado que estava estacionado nos fundos de um posto de combustível no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O motorista de 39 anos foi preso em flagrante.

Por volta das 22h, os policiais civis identificaram o caminhão com o lacre da câmara fria do baú rompido, o que é contra as normas de transporte de alimentos. O motorista foi abordado pela equipe e apresentou versões contraditórias e não soube explicar a violação do lacre.

Após ser confrontado, o homem admitiu que transportava caixas com entorpecentes no compartimento refrigerado, misturadas a alimentos. Após diligências, o caminhão foi levado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) para vistoria detalhada. No interior do veículo, foram encontradas 31 caixas contendo tabletes de maconha, totalizando 849,4 kg. A carga, segundo o motorista, teria como destino o estado de Goiás.

Apreensão e Investigação

A ação foi realizada pela Polícia Civil e DENAR, em conjunto com o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRAS). O objetivo era fiscalizar pontos usados como parada em rotas do tráfico.

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) coloca dois números à disposição da população para denúncias pelo WhatsApp: (67) 99995-6105 e por chamadas através do (67) 3345-0000.

*Com informações da Polícia Civil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos