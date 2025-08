Polícia Civil apreende celulares de suspeito de compartilhar material de abuso infantil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu nesta terça-feira (5) mandado de busca e apreensão contra um homem de 46 anos, suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil pela internet. O investigado, que trabalha como segurança de uma escola, foi localizado no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

A investigação começou com ações de inteligência que identificaram a circulação de centenas de arquivos ilícitos em plataformas digitais e, a partir das evidências reunidas, a equipe da DEPCA conseguiu rastrear o suspeito, resultando na expedição do mandado judicial.

Durante a ação, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares que teriam sido utilizados no cometimento do crime. Os dispositivos serão periciados para aprofundar as investigações e verificar possíveis conexões com outras pessoas envolvidas.

De acordo com a delegada titular da DEPCA, Anne Karine Trevizan, o combate à disseminação desse tipo de material é uma prioridade da unidade. “Nosso objetivo é retirar esse conteúdo do ambiente virtual, responsabilizar os envolvidos e reduzir os danos causados às vítimas, cujas imagens continuam sendo exploradas repetidamente”, afirmou.

A Polícia Civil reforça que denúncias de crimes contra crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente em qualquer unidade policial.