Polícia Civil apreende drogas e armas em galpão usado como bunker em Bataguassu

Uma operação da Polícia Civil em Bataguassu resultou na apreensão de mais de 20 quilos de drogas, munições e armamento ilegal na tarde desta terça-feira (1º). Dois suspeitos foram presos.

A ação começou após denúncia anônima que apontava a existência de um bunker usado como depósito de entorpecentes e armas. O local, segundo a investigação, pertenceria a um homem que já havia sido preso por tráfico.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram forte odor de maconha e o delegado autorizou a entrada forçada no imóvel, onde foram encontrados 16,7 quilos de maconha, 3,1 quilos de skunk, 600 gramas de cocaína e 700 gramas de crack. Além das drogas, havia 29 cartuchos de espingarda calibre 12 carregados, espoletas, balotes e materiais para recarga de munições.

Com base em depoimentos colhidos durante a operação, os policiais seguiram até um segundo endereço vinculado a um casal com acesso ao galpão. No local, foram apreendidos mais entorpecentes e uma espingarda calibre 12. Também foi realizada uma vistoria na casa da filha do primeiro suspeito, onde também foram localizadas drogas e objetos de interesse para a investigação.