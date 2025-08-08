Polícia Civil apreende R$ 2 milhões em produtos contrabandeados na Capital

Um homem de 50 anos foi preso nesta quarta-feira (7) no bairro Batistão, em Campo Grande, suspeito de chefiar um esquema de distribuição nacional de produtos contrabandeados e descaminhados do Paraguai.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (Garras).

De acordo com a investigação, o depósito usado pelo suspeito — conhecido como “Turco” — recebia e enviava mercadorias ilegais para diversos estados. O local foi monitorado e, durante a vigilância, policiais abordaram um veículo que saía carregado com produtos irregulares.

No interior do depósito, foram encontrados cerca de 100 fardos de mercadorias, incluindo óculos com grau, medicamentos sem registro na Anvisa, balanças e brinquedos fora das normas. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões.

O homem foi indiciado por contrabando e descaminho e encaminhado para audiência de custódia. Os produtos apreendidos foram entregues à Receita Federal para destruição.

*Com informações da PCMS