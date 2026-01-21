Polícia Civil de MS convoca candidatos para curso de formação na próxima semana

A etapa final do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul entrou na reta decisiva nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Por meio de editais publicados pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), candidatos aprovados nas fases preliminares foram chamados para iniciar o Curso de Formação Policial, realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol). O chamamento envolve os cargos de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de Investigador e Escrivão.

A aula inaugural, de presença obrigatória, foi marcada para terça-feira, 27 de janeiro de 2026, às 07h30min, conforme o Edital nº 80/2026. O encontro será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Como se trata de uma atividade inicial do curso, a participação foi colocada como requisito para o andamento do candidato nessa fase.

Além da programação de início, as regras do curso também foram detalhadas nas publicações. O governo reforçou que essa fase não funciona apenas como treinamento: ela tem caráter eliminatório. Ou seja, ao longo das atividades, o candidato segue sujeito a verificações e avaliações previstas no processo seletivo, e, por isso, a permanência depende do cumprimento das exigências estabelecidas.

Nesse contexto, foi informado que, mesmo matriculados, os participantes continuam passando por investigação social e funcional, além de avaliações médicas e psicológicas complementares. Assim, caso não sejam demonstradas condições exigidas para o exercício da função, ou ainda se for verificada conduta incompatível com o curso, o desligamento poderá ocorrer, com eliminação do concurso.

Matrícula e Prazos

Para quem aparece no Edital nº 79/2026, a matrícula deverá ser feita exclusivamente pela internet, dentro dos prazos previstos. Segundo o alerta divulgado, o acesso ao sistema fora do período definido não será aceito. Com isso, a orientação é que os candidatos confiram as datas e concluam o procedimento dentro da janela indicada, evitando contratempos.

Candidatos Sub Judice e Alterações Judiciais

Outro ponto que chamou atenção foi a presença de candidatos na condição sub judice, expressão usada quando a participação segue garantida por decisão provisória da Justiça. No Edital nº 78/2026, por exemplo, houve alteração de resultado na entrevista de verificação de candidatos cotistas (negros) para “Favorável”, em cumprimento a determinações judiciais, permitindo o avanço para a fase de investigação social. Da mesma forma, o Edital nº 79/2026 também trata de candidatos amparados por liminares, assegurando a continuidade no certame enquanto as questões judiciais ainda tramitam.

Orientações Finais e Documentação Necessária

Por fim, os convocados foram orientados a acompanhar normas de conduta e materiais exigidos para o curso. As instruções, conforme informado, estão reunidas no Manual do Aluno da academia. Já a lista completa de convocados, separada por cargo, consta no anexo do Edital nº 80/2026, publicado no Diário Oficial do Estado.