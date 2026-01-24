Polícia Civil desmonta grupo que furtou R$ 35 mil em mercadorias de atacadista

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu a investigação que apurou um furto de grande valor ocorrido em um atacadista localizado no município de Dourados. A ação criminosa resultou em um prejuízo estimado em cerca de R$ 35 mil em mercadorias e envolveu a atuação coordenada de um grupo, com divisão de tarefas e apoio interno para a execução do crime.

O caso foi conduzido pela Segunda Delegacia de Polícia de Dourados, que conseguiu identificar todas as envolvidas e esclarecer a dinâmica utilizada para subtrair os produtos sem levantar suspeitas imediatas. Segundo a apuração, as autoras agiram de forma previamente ajustada, demonstrando conhecimento da rotina do estabelecimento e dos itens de maior valor comercial.

Atuação planejada e foco em produtos de alto valor

As investigações apontaram que o grupo entrou no atacadista com o objetivo claro de subtrair mercadorias específicas, priorizando produtos de maior valor econômico em diferentes setores da loja. Para viabilizar o furto, as suspeitas contaram com a colaboração de uma funcionária do próprio estabelecimento, o que facilitou a circulação pelo interior do mercado e reduziu o risco de abordagem durante a ação.

Os produtos eram ocultados de maneira estratégica, evitando a detecção por sistemas de vigilância e fiscalização interna. Após deixarem o estabelecimento, as mercadorias eram levadas até um veículo que dava suporte à empreitada criminosa, garantindo o transporte rápido do material subtraído.

Participação de adolescente agrava situação penal

Durante o aprofundamento das diligências, a Polícia Civil identificou a participação de uma adolescente de 13 anos no crime. A utilização de menor de idade para a prática criminosa foi considerada um dos pontos mais graves da investigação, resultando na imputação de crime específico previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A atuação da adolescente ocorreu em conjunto com as demais investigadas, reforçando o caráter organizado da ação e a divisão de funções dentro do grupo.