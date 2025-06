Polícia Civil indicia autores de homicídio brutal em Deodápolis

A Delegacia de Polícia de Deodápolis concluiu, no início de junho, o inquérito que apurou o homicídio qualificado de Rogério dos Santos Moraes, de 41 anos.

O crime ocorreu em 28 de abril, no terminal rodoviário da cidade, e a vítima chegou a receber atendimento no Hospital da Vida, em Dourados, no dia 24 de maio, apresentando cortes na face, no crânio e lesão no tórax. S

egundo os peritos, Rogério teria sido atingido por pelo menos três golpes de faca — um próximo ao coração e outro que perfurou o pulmão — além de agressões com uma pedra.

Investigação e Identificação dos Suspeitos

Após as diligências, que contaram com o apoio da Polícia Militar, os principais suspeitos foram localizados e conduzidos à delegacia para interrogatório.

Foram indiciados dois homens por homicídio qualificado por motivo fútil: Joares Manoel Souza, de 57 anos, e Paulo Mongelo, de 46 anos.

A investigação revelou que arma branca e pedra foram utilizadas na execução; a pedra foi apreendida como prova material.

O motivo do crime foi considerado fútil e relacionado a uma dívida envolvendo bebidas alcoólicas e entorpecentes. Todos estavam reunidos no terminal rodoviário quando a discussão evoluiu para agressões.

Além disso, depoimentos testemunhais e o exame pericial corroboraram a dinâmica dos fatos, indicando que a vítima não teve oportunidade de se defender.

Conclusão do Inquérito e Próximos Passos

O inquérito foi concluído e será remetido ao Poder Judiciário para as providências legais cabíveis. A partir de agora, o Ministério Público deverá oferecer denúncia com base no relatório policial, e os indiciados responderão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de provas.