Polícia Civil prende dois foragidos da Justiça em bairros de Campo Grande

A Polícia Civil prendeu dois foragidos da Justiça na manhã desta segunda-feira (22), durante buscas realizadas em Campo Grande pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI).

As prisões ocorreram no Portal Caiobá e no Jardim Amambaí e cumpriram mandados expedidos pelas varas de Execução Penal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, após levantamento de informações, os investigadores localizaram uma mulher foragida da Justiça nas imediações do bairro Jardim Portal Caiobá. A mulher de 34 anos, possuía mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

A prisão foi formalizada pela autoridade policial da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), e a mulher foi encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia, onde teve o mandado cumprido e permaneceu recolhida à disposição da Justiça.

Na sequência das diligências, a equipe do GOI localizou outro foragido de 40 anos, abordado nas proximidades do bairro Jardim Amambaí. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O homem foi encaminhado à Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam), onde o mandado foi cumprido e o preso recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da Polícia Civil