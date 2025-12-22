Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Polícia Civil prende dois foragidos da Justiça em bairros de Campo Grande

Prisões ocorreram nos bairros Portal Caiobá e Jardim Amambaí

Arthur Ayres

Mandados foram expedidos pelas varas de Execução Penal e de Violência Doméstica - Foto: Divulgação/Polícia Civil
Mandados foram expedidos pelas varas de Execução Penal e de Violência Doméstica - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu dois foragidos da Justiça na manhã desta segunda-feira (22), durante buscas realizadas em Campo Grande pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI).

As prisões ocorreram no Portal Caiobá e no Jardim Amambaí e cumpriram mandados expedidos pelas varas de Execução Penal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, após levantamento de informações, os investigadores localizaram uma mulher foragida da Justiça nas imediações do bairro Jardim Portal Caiobá. A mulher de 34 anos, possuía mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

A prisão foi formalizada pela autoridade policial da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), e a mulher foi encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia, onde teve o mandado cumprido e permaneceu recolhida à disposição da Justiça.

Na sequência das diligências, a equipe do GOI localizou outro foragido de 40 anos, abordado nas proximidades do bairro Jardim Amambaí. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O homem foi encaminhado à Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam), onde o mandado foi cumprido e o preso recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da Polícia Civil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos