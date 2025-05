Polícia Civil prende foragido condenado por roubo em Paranaíba

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta quarta-feira (28), um homem de 41 anos condenado por roubo que estava foragido desde março deste ano. A captura foi realizada pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranaíba, durante patrulhamento de rotina na cidade.

Prisão do foragido e mandado de prisão

Ao perceber a aproximação da viatura, o foragido tentou fugir, mas foi rapidamente interceptado pelos policiais. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por regressão cautelar de regime prisional após evasão do sistema.

Segundo o delegado Gustavo Fernal, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil com a execução penal. “A atuação rápida da equipe demonstra o comprometimento com a retirada de indivíduos perigosos de circulação. A prisão de condenados que descumprem as condições impostas pela Justiça é fundamental para garantir a segurança da sociedade”, afirmou.

Detalhes da pena e reclusão

Conforme apurado, o homem possui uma pena remanescente de mais de sete anos de reclusão em regime fechado. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A operação reforça a vigilância constante das autoridades policiais e seu empenho em cumprir mandados de prisão e manter o controle sobre o cumprimento de penas judiciais no estado.