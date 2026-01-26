Foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, em Campo Grande. A ação foi realizada por equipe do Grupo de Operações e Investigação.

Após levantamentos, os policiais realizaram diligências nos bairros Bordon e Carioca, na região Oeste da Capital. O suspeito foi localizado em sua residência.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

No local, foi dado cumprimento formal ao mandado de prisão expedido pela Justiça. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da Polícia Civil