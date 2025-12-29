Polícia Civil prende homem suspeito de crimes sexuais contra criança em Rio Verde

A Polícia Civil prendeu na manhã deste sábado (28) um homem de 32 anos em Rio Verde de Mato Grosso (MS) durante investigação que apura crimes graves praticados contra uma criança.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município após denúncia feita pela mãe da vítima, uma criança de 9 anos, que relatou o recebimento de mensagens de cunho sexual.

Com o relato, a Polícia Civil apreendeu o telefone celular da criança e realizou análise técnica com autorização da genitora. O material revelou diversas mensagens de teor sexual, além do envio e recebimento de fotografias e indícios de tentativa de marcar um encontro presencial entre o investigado e a vítima, o que reforçou a gravidade do caso e a progressão das condutas.

A partir das provas reunidas, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito e a expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência. As ordens judiciais foram cumpridas na manhã deste sábado, resultando na prisão do investigado e na apreensão de mais um aparelho celular, que seguirá para perícia com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar possíveis outras vítimas.

Após a conclusão do procedimento, o homem poderá responder por estupro de vulnerável, aliciamento ou assédio de criança por meio de comunicação digital e por posse ou armazenamento de material contendo registro de conteúdo sexual envolvendo criança ou adolescente. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

As investigações seguem sob sigilo em razão da natureza dos fatos. A Polícia Civil reforça que crimes contra crianças e adolescentes recebem prioridade absoluta e orienta que qualquer suspeita seja comunicada imediatamente às autoridades competentes.

Saiba como denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes

O governo federal possui uma ferramenta voltada à denúncia da violação dos direitos humanos, o Disque 100, disponibilizado 24 horas por dia, o serviço recebe as denúncias de exploração e encaminha às autoridades responsáveis, como o conselho tutelar e as polícias Civil e Militar do destino. As ligações são gratuitas e mantidas em sigilo.