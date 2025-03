Polícia Civil prende nove suspeitos de violência doméstica em operação na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, nesta sexta-feira (7), nove mandados de prisão contra suspeitos de violência doméstica em Campo Grande. A ação faz parte da operação “DEAM vai até você”, coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), com apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

Os mandados foram expedidos a partir de investigações sobre crimes como lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Outros seis suspeitos ainda estão sendo procurados pelas autoridades.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, destacou que a operação visa garantir segurança às vítimas e reforçar o combate à violência contra a mulher. “A DEAM vem se fortalecendo para que todas as mulheres possam se sentir seguras e que os agressores sejam responsabilizados. Vamos continuar trabalhando para reduzir os índices de violência doméstica e feminicídio, tanto na capital quanto no interior do estado”, afirmou.