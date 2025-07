Polícia Civil realiza operação em conveniências e bares da Capital

Após receber diversas reclamações de moradores sobre aglomerações em conveniências, bares e estabelecimentos similares na via pública — áreas sob a responsabilidade da 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande — a Polícia Civil deflagrou na última sexta-feira (11/07) a Operação de Preservação da Ordem Pública. O foco da ação foi a fiscalização de comércios. A operação também orientou comerciantes quanto a práticas ilegais.

As denúncias indicavam que nesses locais estava ocorrendo favorecimento ao uso de drogas ilícitas, consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e a venda de mercadorias proibidas ou impróprias ao consumo. Diante do cenário, a 7ª Delegacia organizou a operação com apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI). A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar também participaram da ação. Mais de 40 agentes das forças de segurança pública foram envolvidos.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão, constatadas violações de regime domiciliar, apreendidos produtos de contrabando e identificados menores de idade consumindo bebidas alcoólicas. Os estabelecimentos que apresentavam irregularidades foram notificados, e os envolvidos encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.