Polícia cumpre mandados de busca ligados à apreensão de mais de uma tonelada de maconha em Iguatemi

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na tarde desta terça-feira (8) em endereços ligados a uma apreensão de drogas, armas e veículo roubado registrada no fim do ano passado, em Iguatemi, região sul de Mato Grosso do Sul.

A investigação teve início em 13 de dezembro de 2024, quando agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) localizaram 65 fardos de maconha — totalizando 1.420 quilos — escondidos em um salão de festas.

No mesmo local, também foram apreendidos dois fuzis calibre 7,62 com carregadores e munições, além de uma caminhonete com registro de roubo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), sediada em Dourados, que passou a investigar os responsáveis pelo material apreendido.

A partir das apurações, a delegacia solicitou ao Poder Judiciário de Iguatemi mandados de busca contra alvos identificados durante as diligências.

As ordens foram cumpridas com apoio do DOF. Segundo a polícia, os moradores dos locais alvos colaboraram com os agentes e não houve resistência. Foram apreendidos celulares e dispositivos eletrônicos que, agora, serão analisados.

A Defron segue com as investigações para tentar identificar todos os integrantes da organização criminosa suspeita de atuar no armazenamento e transporte da droga e armamentos, que teriam como destino outros estados brasileiros.

*Com informações da PCMS