Polícia cumpre mandados em investigação sobre venda irregular de casas em Bonito

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (11) em uma residência e um galpão utilizados por um casal investigado por suposta fraude na venda de casas pré-fabricadas de madeira em Bonito.

Durante a ação, celulares, um notebook, contratos, recibos e projetos arquitetônicos foram apreendidos.

Investigados atuavam sem registro

De acordo com a investigação, o casal vendia imóveis mediante pagamento adiantado, mas não concluía as construções nem quitava débitos com funcionários e fornecedores. Os suspeitos não possuíam registro formal para atuar na cidade e já teriam usado a mesma estratégia em outros municípios do estado e em estados como Goiás e São Paulo.

As vítimas firmavam contratos que estabeleciam prazos curtos para pagamento, enquanto os investigados, segundo a polícia, postergavam a execução das obras. Há relatos de que clientes que atrasavam parcelas sofriam ameaças de paralisação das construções.

Galpão sem estrutura para construção

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes verificaram que o galpão apontado como sede da empresa não contava com trabalhadores e possuía poucas peças de madeira e máquinas, reforçando as suspeitas sobre a falta de capacidade operacional.

A Justiça também determinou a quebra de sigilo de dados telemáticos e bancários do casal, além da suspensão temporária das atividades da empresa. As investigações seguem em andamento para apurar o total de prejuízos e possíveis novas vítimas.

*Com informações da Polícia Civil de MS