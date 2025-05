Polícia descobre depósito de drogas em residência e prende irmãos por tráfico em Campo Grande

Dois irmãos, de 19 e 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas após a Polícia Civil localizar mais de 84 quilos de maconha em uma residência no Loteamento Vespasiano Martins, em Campo Grande.

A casa funcionava como um entreposto de armazenamento de entorpecentes, segundo investigação da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (Garras).

A abordagem aconteceu no feriado de 1º de maio, após uma denúncia anônima informar que o imóvel era utilizado como “guarda-roupa” de drogas — gíria usada para locais onde traficantes mantêm grandes quantidades de entorpecentes antes da distribuição. O material, conforme o denunciante, seria destinado à região do bairro Los Angeles.

No endereço indicado, os policiais encontraram 12 fardos de maconha que totalizaram 84 quilos, além de uma pequena porção de cocaína. Questionados, os dois jovens disseram que estavam guardando a droga a pedido de um terceiro, em troca de R$ 1 mil.

Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permanecem presos, à disposição da Justiça. A operação faz parte das ações do Programa Protetor, que concentra esforços no combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul, especialmente em áreas com maior incidência de tráfico.

*Com informações da PCMS