Polícia Federal abre mil vagas em novo concurso com salários de até R$ 26,8 mil

A Polícia Federal (PF) divulgou edital de concurso público com 1.000 vagas para cargos policiais em todo o país. As oportunidades são para delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista, com salários que variam entre R$ 14,1 mil e R$ 26,8 mil.

As inscrições começam no dia 26 de maio e seguem até 13 de junho. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 27 de julho de 2025. O edital completo está disponível no site da banca organizadora, o Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/).

Distribuição das vagas

O concurso oferece 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista.

Os salários são de R$ 26.800,00 para delegado e perito criminal e de R$ 14.164,81 para agente, escrivão e papiloscopista. Todos os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Etapas do concurso

O processo seletivo terá várias fases:

Prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Exame de aptidão física.

Avaliação médica.

Prova oral (somente para o cargo de delegado).

Avaliação psicológica.

Investigação social.

Curso de Formação Profissional, que será realizado no Distrito Federal.

Para o cargo de delegado, é exigido diploma de bacharel em Direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial. Para os demais cargos, basta diploma de curso superior.

Taxas de inscrição

Delegado e perito: R$ 250

Escrivão, agente e papiloscopista: R$ 180

Há possibilidade de isenção conforme critérios estabelecidos no edital.

Reservas de vagas

O edital prevê cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros, conforme a legislação vigente.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe. O pagamento da taxa poderá ser realizado via Guia de Recolhimento da União (GRU) ou PIX, conforme orientações disponíveis no sistema.

Informações adicionais

A avaliação física, médica e psicológica, além das provas objetivas e discursivas, ocorrerá em todas as capitais e no Distrito Federal. A prova oral, exclusiva para o cargo de delegado, será realizada apenas em Brasília.

O concurso visa reforçar o efetivo da corporação, responsável pela prevenção e repressão de crimes federais, além de atuar em segurança de fronteiras e combate ao tráfico internacional.