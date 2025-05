Polícia Federal apura esquema de cédulas falsas entre Campo Grande e Corumbá

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Terceiro Milênio, que investiga a circulação de cédulas falsas em Corumbá (MS), cidade localizada na região de fronteira com a Bolívia. Conforme a apuração inicial, o esquema operava desde 2024 e envolvia a aquisição das cédulas falsificadas em Campo Grande, com posterior distribuição no município pantaneiro.

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os agentes federais recolheram celulares e mídias digitais que, agora, serão submetidos à perícia. A expectativa é que os materiais ajudem a esclarecer a dinâmica da operação criminosa.

Segundo informações obtidas pela investigação, uma pessoa já foi identificada como o principal elo entre os dois municípios, atuando como distribuidor das cédulas falsificadas em Corumbá.

A PF não divulgou se houve prisões ou a identidade dos investigados, mas confirmou que o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão será fundamental para ampliar o raio de ação da operação e evitar que novas notas falsas entrem em circulação.

A ação tem como um dos focos principais evitar prejuízos ao comércio local e conter possíveis ramificações transfronteiriças, já que Corumbá é considerada ponto estratégico para delitos financeiros devido à sua proximidade com a Bolívia.

A Polícia Federal segue com as diligências, e novas fases da investigação não estão descartadas.