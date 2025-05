Polícia Federal assume fiscalização de armas de CACs a partir de julho

A partir de 1º de julho, o controle de armas de fogo de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CACs) passará a ser atribuição da Polícia Federal. A mudança representa o fim da responsabilidade do Exército sobre o registro e a fiscalização desse grupo, que inclui milhares de pessoas autorizadas a portar armamento no Brasil.

A nova estrutura da PF contará com Delegacias de Controle de Armas em todas as capitais e no Distrito Federal, além de 96 Núcleos de Controle de Armas em cidades do interior. Ao todo, serão 123 pontos de atendimento e fiscalização espalhados pelo país.

A estruturação do modelo recebeu um repasse de R$ 20 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Segundo o secretário-executivo do ministério, Manoel Carlos de Almeida Neto, 600 servidores da Polícia Federal já foram capacitados para atuar na nova função.

Mudança prevista em decreto de 2023

A substituição do Exército pela PF foi determinada em decreto presidencial publicado em julho de 2023, que também restringiu a venda de três tipos de armas de fogo para civis.

Com a nova regra, esses modelos ficam restritos apenas às forças de segurança pública.

Inicialmente, a Polícia Federal assumiria a função a partir de janeiro de 2025. No entanto, a corporação pediu a prorrogação do prazo por seis meses, por conta da falta de recursos e para poder terminar a capacitação dos agentes.

Coordenação nacional e comando interno

A supervisão das novas unidades ficará sob responsabilidade da Coordenação Geral de Controle de Armas, vinculada à Coordenadoria de Polícia Administrativa da PF. O delegado federal Cairo Duarte foi nomeado como coordenador-geral do setor.

Segundo o MJSP, a expectativa é de que a PF consiga implantar um modelo mais centralizado e padronizado de fiscalização, com maior rastreabilidade de armas em circulação no país. Para isso, a atuação nos estados será acompanhada por um comando nacional que fará a gestão do sistema.

Participaram do anúncio da mudança o diretor-geral em exercício da PF, William Murad; o diretor de Polícia Administrativa da PF, Fabricio Kerber; e o chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo, Wellington Silva.

*Com informações da Agência Brasil