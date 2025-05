Polícia identifica autores de tentativa de homicídio em hotel de Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu a investigação sobre uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de 12 de abril, em um hotel no bairro Amambai, região central de Campo Grande.

A vítima, um homem identificado pelas iniciais R.R.O., foi atacada com golpes de faca dentro do quarto onde estava hospedado com a esposa e o filho de um ano.

Segundo o inquérito conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), quatro suspeitos participaram da ação criminosa. Dois deles invadiram o quarto e atacaram a vítima com armas brancas, enquanto os outros renderam o porteiro do hotel, roubando seus dois celulares e impedindo qualquer pedido de socorro.

Ataque teria sido motivado por vingança

As investigações apontam que o crime foi motivado por vingança. No dia anterior ao ataque, a vítima teria furtado um estabelecimento comercial, causando prejuízo ao proprietário.

Um dos sócios do comércio, identificado como mandante da ação, teve a prisão temporária decretada.

Durante o crime, a esposa da vítima se trancou com o bebê no banheiro. Ela relatou ter ouvido um dos agressores afirmar que o homem já estaria morto, momento em que o grupo deixou o local.

Gravemente ferido no pescoço e no tórax, R.R.O. foi levado ao hospital, passou por cirurgia de emergência e ficou internado na UTI.

Autores foram localizados e indiciados

Com a prisão de um dos suspeitos, que seria o sócio do estabelecimento furtado, a polícia chegou ao comparsa que também entrou no quarto e desferiu os golpes. Em depoimento, o homem alegou que a intenção era apenas “dar um susto” na vítima, mas que a situação saiu do controle. Nenhum dos dois tem passagens criminais anteriores.

Os dois foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado, com agravante por dificultar a defesa da vítima, e também por roubo, em razão do assalto ao porteiro do hotel.

*Com informações da PCMS