Polícia identifica dois suspeitos de furto em condomínio de alto padrão em Campo Grande

Crime ocorreu durante a madrugada do Ano-Novo e foi registrado por câmeras de segurança

Arthur Ayres

Cofre com joias, documentos e eletrônicos foi levado da residência - Foto: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil identificou dois dos suspeitos envolvidos em um furto qualificado ocorrido em um condomínio de alto padrão de Campo Grande. O crime foi registrado na madrugada do dia 1º de janeiro, na região noroeste da Capital.

A investigação é conduzida pelo Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF). A ocorrência chegou inicialmente a outros órgãos de segurança pública e, após complementação do registro, passou a ser apurada pela especializada.

De acordo com a Polícia Civil, quatro indivíduos invadiram uma das residências após romperem obstáculos de segurança. Do local, foi subtraído um cofre que continha joias, documentos e aparelhos eletrônicos.

Imagens do circuito interno de vigilância do condomínio confirmaram a dinâmica do crime e auxiliaram nas diligências. A partir do cruzamento de informações, os investigadores chegaram à identificação de dois adolescentes, ambos de 17 anos.

Detalhes da Investigação

As apurações indicam que os suspeitos transpassaram a cerca elétrica e a grade de proteção do condomínio. A residência foi escolhida de forma aleatória, aproveitando-se do movimento reduzido durante as festas de réveillon.

Segundo a investigação, os adolescentes teriam atuado em conjunto com outros dois jovens, também menores de idade. Esses suspeitos ainda não foram plenamente identificados, mas a Polícia afirma possuir elementos qualificativos.

De acordo com o delegado Edgard Punsky, a Polícia Civil seguirá com as diligências para identificar todos os envolvidos. O objetivo é concluir a investigação e promover a responsabilização penal conforme prevê a legislação.

*Com informações da Polícia Civil

