Polícia identifica dois suspeitos de furto em condomínio de alto padrão em Campo Grande

A Polícia Civil identificou dois dos suspeitos envolvidos em um furto qualificado ocorrido em um condomínio de alto padrão de Campo Grande. O crime foi registrado na madrugada do dia 1º de janeiro, na região noroeste da Capital.

A investigação é conduzida pelo Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF). A ocorrência chegou inicialmente a outros órgãos de segurança pública e, após complementação do registro, passou a ser apurada pela especializada.

De acordo com a Polícia Civil, quatro indivíduos invadiram uma das residências após romperem obstáculos de segurança. Do local, foi subtraído um cofre que continha joias, documentos e aparelhos eletrônicos.

Imagens do circuito interno de vigilância do condomínio confirmaram a dinâmica do crime e auxiliaram nas diligências. A partir do cruzamento de informações, os investigadores chegaram à identificação de dois adolescentes, ambos de 17 anos.