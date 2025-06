Polícia identifica suspeito e recupera parte de objetos furtados em residência de Ponta Porã

Um homem foi identificado pela Polícia Civil como o autor de um furto a uma residência em Ponta Porã. O crime ocorreu após o invasor escalar um muro de cerca de três metros, desativar a cerca elétrica cortando o fornecimento de energia e arrombar uma das janelas do imóvel.

A ação foi registrada por câmeras de segurança da própria casa, que mostraram o suspeito deixando o local pelo portão principal, carregando diversos objetos.

Whisky, relógio, chocolates e até um ovo de Páscoa estavam entre os itens levados

Do local, foram levados um relógio da marca Lacoste, avaliado em cerca de R$ 1.500, uma lanterna, quatro garrafas de whisky — entre elas Black Label e Double Black — chocolates, um ovo de Páscoa Sonho de Valsa, um cofre de cerâmica com moedas e uma mochila roxa.

Após o registro do boletim de ocorrência pela vítima, a Polícia Civil iniciou as buscas com base nas imagens e em informações repassadas por policiais militares.

Objetos foram localizados em casa no bairro Jatobá

A investigação levou os agentes até uma residência localizada na Rua Jatobá. No local, um homem foi encontrado com parte dos itens furtados, incluindo o relógio e as bebidas. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento.

Segundo a polícia, a maior parte dos bens foi recuperada e será devolvida à vítima. O inquérito continua para identificar possíveis cúmplices e localizar o restante dos objetos.

*Com informações da Polícia Civil de MS