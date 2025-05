Polícia intercepta quadrilha e recupera carga de soja roubada de silo em Bandeirantes

Uma ação criminosa registrada na manhã deste sábado (24), por volta das 6h, mobilizou a Polícia Civil. O caso causou preocupação entre os produtores de Mato Grosso do Sul.



Três carretas foram carregadas com soja retirada de um silo da Fazenda Bonfim, localizado na zona rural do município de Bandeirantes (MS). A polícia considera isso uma operação articulada de uma quadrilha especializada em furto de grãos.

De acordo com informações iniciais, há indícios de que os caminhões tenham sido abastecidos com o auxílio de um funcionário do próprio silo. Isso levanta suspeitas sobre possível envolvimento interno na ação criminosa. Uma das carretas seguiu rumo ao município de Camapuã (MS), mas foi interceptada pela polícia durante a tentativa de fuga.

Após a comunicação do furto a polícia foi acionada e rapidamente conseguiram localizar as carretas e recuperar a carga de soja. As investigações continuam em andamento para identificar os integrantes da quadrilha e dimensionar o alcance da organização.

A polícia trabalha com a hipótese de que se trata de um grupo especializado, atuando com rapidez e organização em áreas rurais.

Investigação do Furto de Soja

Embora as três carretas tenham sido recuperadas, ainda não está claro se outras cargas foram retiradas antes da chegada das autoridades. Dada a complexidade da operação criminosa e o tempo necessário para a execução, permanece incerto quanto ao volume total de grãos roubados. Isso preocupa produtores locais quanto às perdas financeiras.

O episódio acende um alerta na região sobre a segurança de estruturas de armazenagem agrícola. Isso leva produtores rurais e empresas do setor a reforçarem os cuidados.

Até o momento, a Fazenda Bonfim, onde o crime ocorreu, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.