Golpe das viagens

Polícia investiga quadrilha que vendia pacotes falsos para o Japão

Operação conduzida pela policia de Goiás cumpre mandados em Campo Grande

Karina Anunciato

Investigação apura prejuízos a dezenas de vítimas em vários estados (Foto: Reprodução/ PCGO)

A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, nesta quarta-feira (26), em Campo Grande, contra um grupo suspeito de aplicar golpes com a venda de pacotes turísticos e passagens aéreas. A ação faz parte da Operação Viagem de Papel, conduzida por equipes de Goiás com apoio de policiais de Mato Grosso do Sul.

A investigação começou em julho de 2025 e aponta que os suspeitos ofereciam viagens para o Japão por valores muito abaixo dos praticados no mercado. Ao menos uma família registrou prejuízo superior a R$ 90 mil, mas a polícia já identificou outras vítimas, espalhadas por diversos estados.

Golpes com Pacotes Turísticos

Segundo o apurado, os golpistas se passavam por donos de uma agência de viagens e diziam operar com milhas e descontos especiais. Para ganhar credibilidade, usavam a indicação de pessoas conhecidas das vítimas, entre elas empresários ligados ao esporte. Depois da negociação, os clientes eram orientados a fazer transferências via Pix para contas de terceiros. Quando chegava a data de emitir as passagens, os investigados paravam de responder e sumiam com o dinheiro.

As apurações mostram que os principais envolvidos têm vínculos familiares e atuavam há quase dez anos nesse tipo de golpe. O suposto líder do esquema usava um nome falso e mantinha um CNPJ ativo do setor de turismo. Parte dos valores era recebida por um cunhado, e a esposa do investigado já havia sido ligada a fraudes semelhantes.

Investigação da Polícia Civil

A quadrilha deve responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A polícia agora analisa o material apreendido para identificar novos envolvidos e ampliar a lista de vítimas.

