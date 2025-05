Polícia Militar abre concurso nacional de artigos sobre segurança pública

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lançou um concurso voltado à produção científica de policiais militares de todo o país. A proposta é valorizar trabalhos acadêmicos com foco na segurança pública e nas práticas policiais, contribuindo para o debate técnico e a melhoria das políticas públicas na área.

O I Concurso de Artigos Científicos da PMMS está com inscrições abertas até o dia 26 de maio e permite a participação de policiais militares ativos ou da reserva, praças ou oficiais, de qualquer estado. Os artigos podem ser inscritos individualmente ou em grupos de até quatro autores.

O concurso aceita diferentes tipos de produção científica, como artigos de pesquisa, revisão, análise crítica, estudo de caso, entre outros. Os textos devem se enquadrar em temas ligados à atuação policial, como gestão de pessoas, soluções tecnológicas, policiamento de fronteira, direitos humanos, combate à violência contra mulheres e grupos vulneráveis, educação militar, entre outros.

A expectativa é que o concurso incentive a reflexão crítica e a busca por soluções inovadoras diante dos desafios enfrentados diariamente na segurança pública.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 23h59 do dia 26 de maio, no horário de Mato Grosso do Sul. Mais detalhes estão disponíveis no edital do concurso, divulgado pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da PMMS.

